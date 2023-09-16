Sıla Türkoğlu, Hummel'ın yeni marka yüzü oldu

Spor giyim markası Hummel'ın yeni marka yüzü oyuncu Sıla Türkoğlu oldu. Hummel'ın yeni koleksiyonlarını tanıtacak olan Türkoğlu, estetik ve sürdürülebilir tasarımları spor ile buluşturan markanın Lifestyle ve Mindful Training koleksiyonlarını tanıtacak.

Spor giyim markası Hummel'ın yeni marka yüzü, oyuncu Sıla Türkoğlu oldu.

Estetik ve sürdürülebilir tasarımları spor ile buluşturan Hummel'ın farklı silüetlerin yeniden yorumlandığı Lifestyle koleksiyonunu ve spordan dansa, yogadan koşuya türlü aktiviteler ile zihni ve bedeni doğayla beslemeyi sevenlere yönelik Mindful Training koleksiyonunu yeni sezonda Sıla Türkoğlu tanıtacak.

SILA TÜRKOĞLU: HUMMEL İLE BİR ARAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Son zamanlardaki oyunculuk başarısıyla beğeni toplayan Sıla Türkoğlu, "100 yıllık geçmişiyle spor giyim alanının öncüsü olan Hummel ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. Birçok farklı ruh halimde bile kendimi bulduğum Lifestyle koleksiyonuyla ve dünyamızın en büyük sorunlarından biri olan sürdürülebilirlik problemini göz ardı etmeden üretilen, geri dönüştürülebilir materyallerden oluşan Mindful Training koleksiyonu ile karşınızda olacağım için ayrıca heyecanlıyım" dedi.

Hummel, "İstediğim Gibi" mottosuyla tanıttığı yeni koleksiyonları ile kendi benzersiz tasarımlarını özgür düşüncelerle birleştirdi. Lifestyle ve Mindful Training koleksiyonları, kendi tarzlarını istediği gibi yaratmak isteyenlerin ve müziğin ritmiyle özgürce koşanların duygusal ifadelerini yansıtmayı amaçlıyor. Hummel, cesurca ileri adım atanların ve "Kim ne derse desin tüm kararlarımda özgürüm" diyenlerin yanında olduğunu açıkça belirtiyor. İşte tam da bu özgürlüğe vurgu yapan Hummel, farklı ve estetik kombin seçenekleri ile bu özgürlüğü kutlamak isteyenlere ilham kaynağı oluyor.

"HER ALANDA TÜRKİYE İLE OLAN BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEKTEN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Güzel bir iş birliğine imza atıldığını belirten Hummel Türkiye Ülke Direktörü Eddy Massier, "Genç ve başarılı oyuncu Sıla Türkoğlu ile keyifli ve heyecan verici bir anlaşmaya imza attık. 100. yılımızı kutlarken markamızı tanımlayan öncü başarıların, ikonik spor anlarının ve ilham verici insan becerilerinin yüzyılını da kutluyor, her alanda Türkiye ile olan bağımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

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