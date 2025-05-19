Semicenk, Tekirdağ'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Tekirdağ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Semicenk, Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa ilçesindeki konser alanı adeta dolup taştı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde adım atacak yer kalmazken, vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kayda aldı. Semicenk, sevilen parçalarını coşkulu kalabalıkla hep bir ağızdan seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle büyük beğeni toplayan sanatçı, Tekirdağlılardan alkış aldı. Konsere Tekirdağlılar kadar çevre illerden gelen vatandaşlar da ilgi gösterdi. - TEKİRDAĞ