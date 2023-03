Selen Görgüzel… 'BEN SAPYOSEKSÜEL(*) ZEKA AŞIĞI BİR KADINIM'...

Selen Görgüzel; gerçek hayat hikayesi ve gündem yaratacak itiraflarını en gerçekliğiyle Selim Akar'a anlattı.

Selim Akar soru: kaç tane tek taşın var?

Selen Görgüzel Cevap : Tek taşım yok artık. Benim tek taş takmam benim hayatımda biri olgusu oluşturur.

S.A SORU : Aslında sahnede gördüğünüz Selen bir illizyon. Nasıl başarıyorsun bunu?

S.G CEVAP : Orda Bir düğme basılıyor içimde, bir aşık olunca bir de sahnede. Aşık olunca geri zekalı düğmesi var. O basılıyor içime. Basınca direkt salağa bağlıyorum.

Sahnede var bir düğme var içimde. waovv falan diye bir kadın çıkıyor içimden başka bir şey oluyor.

S.A SORU : Ekranda görünen Selen itici mi?

S.G CEVAP : itici! Ben çok kalbi aklı bir kadınım ya bunu kontrol etmen gerekiyor. Kamera karşında doğal olayım derken saçma sapan laf kalabalığı yapan bir kadın ortaya çıkıyor.

"İnsanları kendi niyeti ve kalbiyle çok baş başa bırakıyorum. Ben beni seveni de sevmeyeni de seviyorum.O kadar ruhani yaşıyorum ki. Kadınlığımın ve dişiliğimin 40 yaşından sonra farkına vardım. Beğenilen bir insan oldum hep ama hiçbir zaman ben çok güzelim falan diye dolaşmadım.

İÇKİ İÇMEYİ BECEREMİYORUM!

S.G CEVAP : "İçki içmeyi beceremiyorum. Bir kadehten sonra Sevgi pıtırcığına dönüyorum. Ben alkol kullanmadığım için kullandığımda başlıyorum hemen yanımdaki kişiye seni öpeceğim demeye. Ben seni çok seviyorum biliyor musun sen özel bir insansın." Gibi iltifatlarda bulunuyorum. Onu bunu bırak ertesi gün adam kendini benim sevgilim sanıyor!

Eleştiriler çok acımasız ama ben artık takmamayı öğrendim Whitney Houston'un gibi I Will Always Love You bile okusan bununda sesi mi varmış falan diyorlar"

S.A SORU : nasıl erkekler seni etkiler?

S.G CEVAP : İyi olan her şey etkileyebilir. Ben sapyoseksüel zeka aşığı bir kadınım. Güzel sohbet ettiğim ve güzel vakit geçirdiğim erkekler beni etkileyebilir.

TRAFİKTE GÖRDÜĞÜM ADAMA YÜRÜDÜĞÜME PİŞMAN OLDUM .KİMSEYE YÜRÜMEME KARARI VERDİM.

S.G CEVAP : " Birgün ne oldu biliyor musun? Böyle arabayla gidiyorum. Bir çocuk ama Allah'ım çok yakışıklı. Bu evlenmeden önce olan yani yeni değil. Yani boşandıktan sonra. Gidiyorum arabada, adam yıkılıyor yani. Ondan sonra ben böyle merhaba yaptım. Çocuk tabi beni görünce bir 'merhaba' dedi. Geçsene söyle yaptım tamam mı? Çocuk durdu indi . Ben seni beni arkadaşım Hüseyin zannettim. çok özür dilerim çok pardon ne olur. Plakanda dedim aynı onunkine benziyor." Nasıl yalancıyım. Baya çocuğa yürüdüm. Çocuk "Hüseyin değilim ama olabilirim" falan dedi. Sonra baktım konuşması falan hoşuma gitmedi. Çok özür dilerim pardon. Aynı araba aynı plaka çok da benziyorsun o zannettim seni çok özür dilerim dedim. Bir daha da kimseye yürümemeye karar verdim."

OYUNCULUĞUMA HAKSIZLIK YAPILDI. HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.

S.A SORU : Oyuncu Selen Görgüzel'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musun ?

S.G CEVAP : Hakkımı helal etmiyorum. Oyunculuğuma yapılmış haksızlığa hakkımı helal etmiyorum.

S.A SORU : Sahnede son bir dansta onu yaparken ne hissettin ve kızın ne söyledi?

S.G CEVAP : "Anne seni tanımıyorum" dedi… Niye benim danslarımı Jennifer Lopez yaptığında alkışlıyorsunuz ben yapınca Afrika Dansı dediler

İLBER ORTAYLIYI KISKANIYORUM, CELAL ŞENGÖR'Ü KISKANIYORUM.

S.G : "Ben eski sevgilileri falan kıskanmıyorum takılmam yani öyle şeylere. Ben başka şeyler kıskanıyorum. "Ben başarı kıskanıyorum, çok büyük zeka kıskanıyorum. İlber Ortaylı'yı kıskanıyorum Celal Şengör kıskanıyorum. Onların donanımını kıskanıyorum." Dedi.

TİKTOK KESİNLİKLE YASAKLANMALI

S.A SORU: Avrupa birliğinde bazı ülkelerde tik tok yasaklandı. Tik tok yasaklanmalı mı?

S.G CEVAP: Ben tik tokun kapatılmasını istiyorum. Kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor. Hatta ve hatta bakın bunun için çok tepki toplayacağım sosyal medya paylaşımları da aynı televizyondaki RTÜK gibi kesinlikle bir kurul tarafından incelenmesi gerekiyor. Herkes istediğini paylaşamamalı. Çünkü şu telefondan paylaştığın bir şey bir sürü kitleye çok yanlış bilgi aktarımına sebep verebiliyor. Yanlış örneklere sebep verebiliyor. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz ya bir kere her şeyden önce.

Şu telefonu alıp böyle abuk sabuk video çekip saçma sapan fenomen olan, bu arada fenomenleri küçümsemiyorum yanlış anlamayın çok zekice çok akıllıca o 2-3 dakikanın içerisine sığdırdıkları o kadar güzel böyle içerikler üreten çok saygı duyduğum fenomenler var bu arada. O hiç kolay bir şey değil. Öyle fenomen deyip geçmeyelim.

S.G : "Sanat camiasında saygı duyduğum isimleri çok rahat sayabilirim. Tanınmaya başladıktan sonra Ajda Pekkan'ı çok sevdim. O tanınmışlığın ve o bayrağı taşımanın ne kadar zor olduğunu, o kadar yıllardır elde ettiği o başarıyı hiç bırakmadan devam etmesi ve Türkiye'nin o dönemlerinden bugüne böyle gelmesi falan acayip büyük bir saygım ve hayranlığım var.

Hülya Avşar'ı çok beğeniyorum. Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını.

Gülben Ergen'i çok sevmeye başladım. Mücadelesini ve kendini geliştirmesini, kendine kattığı şeylerle beraber duruşuyla, Gülben Ergene hayranlık duymaya başladım.

Zamanında çok eleştirilen isimlerdi."