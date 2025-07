Şahin Kendirci, DEMOT Fuarı'nda Unutulmaz Bir Konser Verdi

DEMOT Fuarının son gününde sahne alan genç şarkıcı Şahin Kendirci, seslendirdiği arabesk şarkılarla dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Bizim Fuarcılık tarafından Denizli'de ilk kez düzenlenen Denizli Motorlu Taşıtlar (DEMOT) Fuarı boyunca her gün farklı bir sanatçı sahne aldı. Otomobile dair her şeyin her aldığı fuar akşamları ise kültür sanat etkinlikleriyle adından söz ettirdi. Fuarın son gününde ise genç şarkıcı Şahin Kendirci sahne aldı. İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi arabesk müziğinin önemli isimlerine ait şarkıları bir bir seslendiren Şahin Kendirci, konsere gelen Denizlilere unutulmaz anlar yaşatarak geçmişe götürdü. Kendisine has tarzıyla şarkıları seslendiren Şahin Kendirci dinleyicilerine büyük keyif yaşattı. - DENİZLİ