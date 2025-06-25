Sabri Ugan Entübe Edildi: Sağlık Durumu Ciddi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edildi. 62 yaşındaki Ugan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yakınları, hastalığın son evrede olduğunu ve beyne giden damarlarda tıkanıklık sorunları yaşadığını bildirdi.

TECRÜBELİ spor spikeri Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği bildirildi.

Geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirten Sabri Ugan'ın pazar günü yoğun bakıma alındığı bugün ise entübe edildiği yakınları tarafından bildirildi.

62 yaşındaki ünlü spor spikerinin yakın çevresinden alınan bilgiye göre yakalandığı kanserin son evrede olduğu ve ayrıca beyne giden damarlarda tıkanıklık sorunu yaşadığı belirtildi.

Ugan sosyal medyasından; "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklaması yapmıştı. Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.