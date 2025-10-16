Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, saha içindeki istikrarlı kariyerinin aksine özel hayatında uzun süredir dalgalı bir dönemden geçiyordu. 2024 yılında 17 yıllık evliliklerini noktalayan Buruk ve modacı Nihan Akkuş'un ilişkisi yeniden gündeme geldi.

2007 yılında dünyaevine giren ve 2009'da oğulları Ali Yiğit'i kucaklarına alan çift, boşanmanın ardından da sık sık birlikte görülmüştü. Zaman zaman tatillerde bir araya gelen ikili, dostane tavırlarıyla dikkat çekmişti. Ancak bu kez ikilinin arası yalnızca dostluk sınırında kalmadı.

İddiaya göre, İkinci Sayfa kameralarına el ele yakalanan Okan Buruk ve Nihan Akkuş, yeniden bir araya geldi. Görüntülendikleri mekandan birlikte çıkan çift, "Yeniden evlilik olur mu?" sorularına sessiz kalmayı tercih etti. Sessizlikleri ise sosyal medyada "barıştılar" yorumlarını beraberinde getirdi.

Her ne kadar Okan Buruk'un adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da, bu söylentiler hiçbir zaman doğrulanmamıştı. Şimdi gözler, başarılı teknik adam ile Nihan Akkuş'un geçmişe sünger çekip çekmeyeceğinde.