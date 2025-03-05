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Nilperi Şahinkaya "Senegalli futbolcu bana yazdı" dedi, herkes o ismin peşinde

Nilperi Şahinkaya
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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, Kral Kaybederse dizisindeki rolüyle dikkat çekiyor. Şahinkaya, kendisine Türkiye'de oynayan bir Senegalli futbolcudan Fransızca mesaj geldiğini söyledi. 'Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun' şeklindeki mesaj, sosyal medyada büyük merak uyandırdı ve 'Kim bu futbolcu? Hangi Senegalli Nilperi Şahinkaya'ya mesaj attı?' soruları gündeme geldi.

Babası diplomat olduğu için çocukluğunda sık sık taşındıklarını söyleyen oyuncu Nilperi Şahinkaya daha önce Senegal'de doğduğunu açıklamıştı. Mehmet Demirkol'un programında katılan güzel oyuncu ilginç bir itirafla dikkatleri üzerine çekti.

SENEGALLİ FUTBOLCU YAZDI

"Senegalli bir futbolcu DM'den yazdı" diyerek, kendisine gelen mesajı anlatan oyuncu duyanları şaşırttı.

STÜDYODA KAHKAHALAR YÜKSELDİ!

Mehmet Demirkol kahkaha atarak "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi.

"ÇOK SEVİNDİM, SEN BİZİM ORADA DOĞMUŞSUN"

Türkiye'de bir takımda oynayan Senegalli futbolcunun kendisine Fransızca "Çok sevindim sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını itiraf eden Şahinkaya'nın bu açıklaması sosyal medyada büyük bir merak uyandırırken "Kim bu futbolcu? Hangi Senegalli Nilperi Şahinkaya'ya mesaj attı?" gibi sorular gündem oldu.

İŞTE TÜRKİYE'DE OYNAYAN SENEGALLİ FUTBOLCULAR:

Nilperi Şahinkaya 'Senegalli futbolcu bana yazdı' dedi, herkes o ismin peşinde

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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