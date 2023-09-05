Motofest Öykü Gürman ve Emir Can İğrek konserleriyle sona erdi

Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Motofest etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler Öykü Gürman ve Emir Can İğrek konserleriyle sona erdi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros şampiyonası (MXGP)'nın bitiminin ardından Motofest'in de son günü yapıldı. Program çerçevesinde sahneye pop müziğin sevilen ismi Öykü Gürman ve alternatif müzik tarzıyla gözleri dolduran Emir Can İğrek yer aldı. Gürman sevilen Karadeniz şarkılarını Afyonkarahisarlılar için seslendirdi. Gürman'ın ardından sahne alan şarkıcı ve şarkı yazarı Emir Can İğrek yoğun katılımı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Gençlerin sevilen sanatçısı İğrek gerçekleştirdiği sahne performansıyla göz doldurdu. - AFYONKARAHİSAR