Metin Arolat, iki amcasını kaybetti

Tanınmış gazeteci ve ekonomi yazarı Osman Saffet Arolat ile ünlü mimar Mehmet Neşet Arolat adlarını taşıyan iki amcasını kaybeden Metin Arolat, amcalarını son yolculuklarına uğurladı. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başsağlığı dileklerini kabul etti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Metin Arolat tanınmış duayen gazeteci ve ekonomi yazarı Osman Saffet Arolat ile ünlü mimar Mehmet Neşet Arolat adlarını taşıyan iki amcasını kaybetti.

Birer gün arayla iki amcasını kaybeden ünlü isim amcalarını son yolculuklarına uğurladı.

Metin Arolat "Bir gün arayla iki amcamı peşpeşe uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Ruhları şad olsun" paylaşımına bir çok ünlü isim başsağlığı dileğinde bulundu.