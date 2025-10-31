Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. 68 yaşındaki Erbil'in, kendisinden 42 yaş küçük eşi Ceylan'a düğün hediyesi olarak milyonluk bir otomobil aldığı öne sürüldü.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık süren ilişkisini geçtiğimiz ay evlilikle taçlandırdı. 68 yaşındaki Erbil, Yeniköy'deki evinin bahçesinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Uzun süredir magazin basınının yakın takibinde olan çiftin evliliği, kısa sürede gündemin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

DÜĞÜN HEDİYESİ MİLYONLUK OTOMOBİL

Evliliğin üzerinden kısa bir süre geçerken, Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde lüks bir otomobilin direksiyonunda görüntülendi. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, bu araç Mehmet Ali Erbil'in eşine düğün hediyesi olarak aldığı milyonluk bir otomobil oldu.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Erbil ile Almanya'da yaşayan Gülseren Ceylan'ın, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Zaman zaman ayrılıklar yaşayan çift, ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen nikâh masasına oturma kararı aldı. Hatta düğün öncesinde evlilik sözleşmesi hazırlığı yaptıkları da iddialar arasında yer aldı.