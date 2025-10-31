Haberler

Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest
Güncelleme:
Geçtiğimiz ağustos ayında kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, düğünden aylar sonra yaptığı jestle yeniden gündeme geldi. Erbil'in, eşi Ceylan'a milyonluk değerde lüks bir spor otomobil hediye ettiği iddia edildi.

  • Mehmet Ali Erbil, Ağustos 2024'te kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlendi.
  • Mehmet Ali Erbil'in eşine düğün hediyesi olarak milyonluk bir otomobil aldığı iddia edildi.
  • Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz ağustos ayında evlenmişti. 68 yaşındaki Erbil'in, kendisinden 42 yaş küçük eşi Ceylan'a düğün hediyesi olarak milyonluk bir otomobil aldığı öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık süren ilişkisini geçtiğimiz ay evlilikle taçlandırdı. 68 yaşındaki Erbil, Yeniköy'deki evinin bahçesinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile dünyaevine girmişti. Uzun süredir magazin basınının yakın takibinde olan çiftin evliliği, kısa sürede gündemin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu.

DÜĞÜN HEDİYESİ MİLYONLUK OTOMOBİL

Evliliğin üzerinden kısa bir süre geçerken, Gülseren Ceylan geçtiğimiz günlerde lüks bir otomobilin direksiyonunda görüntülendi. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, bu araç Mehmet Ali Erbil'in eşine düğün hediyesi olarak aldığı milyonluk bir otomobil oldu.

SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI

Erbil ile Almanya'da yaşayan Gülseren Ceylan'ın, 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Zaman zaman ayrılıklar yaşayan çift, ilişkilerindeki iniş çıkışlara rağmen nikâh masasına oturma kararı aldı. Hatta düğün öncesinde evlilik sözleşmesi hazırlığı yaptıkları da iddialar arasında yer aldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıX X:

İyice rezil ettin kendini.. Arkandan hiç iyi şeyler konusulmayacak

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

2 ci el almis tiktoker ci den uyguna almak icin

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
