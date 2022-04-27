Megan Fox... KAN DONDURAN İTİRAF!

DERGİYE VERDİĞİ RÖPORTAJDA AÇIKLADI

Bu tuhaf sözler, ilişkilerinin başından bu yana sıra dışı bir görünüm sergileyen Megan Fox ve nişanlısı Machine Gun Kelly'nin özel hayatına dair bilinmeyenleri gözler önüne seren bir röportajdan. Bu ilginç durumu açıklayan işi ise 35 yaşındaki Fox. Glamour dergisinin İngiltere baskısı için bir röportaj veren Megan Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile zaman zaman ve kontrollü şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini söyledi. Fox, bunu bir ritüel olarak yaptıklarını belirtti.

'KADEHLERLE İÇİYORUZ SANMAYIN'

Megan Fox bu konuda insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Fox, "birbirimizin kanını içiyoruz" dediğinde kimsenin aklına Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisindeki gibi kadehlerle bunu yaptıklarının gelmemesi gerektiğini belirtti. Güzel oyuncu, bu durumun kontrollü ve sadece birkaç damla kandan ibaret olduğunu da sözlerine ekledi.

KANLA DOLU KOLYELERİ DE VAR

Megan Fox ve gerçek adı Colson Baker olan 32 yaşındaki Machine Gun Kelly'nin, bazen boyunlarına birbirlerinin birkaç damla kanını içeren küçük şişe şeklinde kolyeler taktığı da biliniyor.

JOLIE İLE İKİNCİ EŞİ DE AYNISINI YAPMIŞTI

Bu, aslında gösteri dünyasında ilk kez duyulan bir durum değil. 2000 le 2003 arasında evli kalan Angelina Jolie ile ikinci eşi Billy Bob Thornton da benzer bir tercih yaptıklarını açıklamışlardı.

Jolie, Jonny Lee Miller'dan boşandıktan sonra Thornton ile evlelenirken de gelinlik giymedi. Bunun yerine hem o hem de Billy Bob Thornton, boyunlarında birbirlerinin kanının bulunduğu bir kolye taşımayı tercih etti. Jolie, neden böyle yaptığı kendisine sorulduğunda da "Bazı insanlar büyük bir mücevherin çok güzel olduğunu düşünüyor. Ama bana göre kocamın kanı dünyadaki en güzel şey" demişti.

THORNTON'UN OĞLU ONLARA 'TAKLİTÇİ' DEMİŞTİ

Megan Fox ve Machine Gun Kelly'nin birbirlerinin kanını taşıyan küçük şişe şeklinde kolyeler taktıklarını açıklaması, Billy Bob Thornton'un oğlu Harry James tarafından "taklitçilik" olarak nitelendirilmişti. James "Fox ve Machine Gun Kelly, benim babamı ve eski üvey annemi taklit ediyor" demişti.

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