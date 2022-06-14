Koronavirüs nedeniyle 10 gün hastanede yaşam mücadelesi veren Yılmaz Vural'ın rüyası tüyler ürpertti

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Habarler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü teknik direktör Yılmaz Vural oldu. Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanan ve 10 gün entübe edilen Vural, hastanede yaşadıklarından, gördüğü rüyadan, Türk futbolundan ve Trabzonspor'un uzun yıllar sonra gelen başarısından bahsetti.

Samimi açıklamalar yapan Vural, Kalaycıoğlu'nun "Hastanede olduğun süreçte neler yaşadın?", "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "36 yıllık futbol kariyerinde adın neden çok anılmadı?", "Siyaset rüzgarı futbolda da esiyor mu?" ve "Bir kulüpteki başarısızlıkta fatura kime kesiliyor?" sorularına da cevap verdi.