Kahtalı Miçe Gırtlak Kanseri Haberlerine Açıklama Yaptı
Kahtalı Miçe, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Miçe, haberlerin asılsız olduğunu belirterek sadece dualarını istedi.
Kahtalı Miçe gırtlak kanseri tedavisi gördüğü ve ekonomik sıkıntılar yaşadığı yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı:
Sevgili dostlarım, gırtlak kanseri olduğuma ve ekonomik durumuma ilişkin asılsız haberler yapılmaktadır. Lütfen bu haberlere itibar etmeyiniz.
Sizden sadece dualarınızı istiyorum
Selam ve dua ile ????
Kahtalı Mıçe
Kahtalı Mıçe (@kahtali_mice_resmihesap)'in paylaştığı bir gönderi
Kahtalı Mıçe (@kahtali_mice_resmihesap)'in paylaştığı bir gönderi
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