Kadir İnanır Yoğun Bakımdan Taburcu Edildi

Geçirdiği operasyonların ardından yoğun bakımda tutulan Kadir İnanır hafta başında normal odaya alınmıştı.

İnanır'ın durumundaki olumlu gelişmeler sonucu taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Günlerdir yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın taburcu olduğu söylenmişti ancak Jülide Kural'dan açıklama gecikmedi.

'HASTANEDEN AYRILDIK ANCAK..'

Jülide Kural; 'Kadir İnanır'a ilişkin son durumu sizinle paylaşmak isterim çünkü malesef doğru olmayan bilgiler basında çıkmaya başladı.

Bildiğiniz üzere Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahale, yoğun bakım ve bir günlük servise çıkma serüveninin ardından, evet hastaneden ayrıldık.

Ancak tedavinin rehabilitasyon sürecine başlamak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'ne yerleştik' dedi.