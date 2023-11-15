Jeff Bezos'un Avrupa'daki Yelkenli Yatı Tartışma Yarattı

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Avrupa'da dünyanın en büyük yelkenli yatında sevgilisiyle vakit geçiriyor. Yatın yapımı için tarihi bir köprünün sökülmesi gerektiği tartışmalara yol açtı.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos son aylarda yaptığı dünya turu ile dikkatlerden kaçmıyor. Jeff Bezos, son günlerde ise Avrupa'yı sevgilisi Lauren Sanchez ile dünyanın en büyük yelkenli yatında geçiriyor. Koru isimli yelkenli yat, 500 milyon dolar değerinde ve 127 metre uzunluğunda.

Dünyanın en büyük yelkenli yatı "Koru" tartışma yarattı

Hollanda'da Oceanco isimli bir şirket tarafından inşa edilen Koru, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. 127 metre yüksekliği yüzünden tarihi bir köprünün sökülmesi gerektiriyordu. Ancak Hollandalı vatandaşlar Koningshaven Köprüsü'nün orijinalliğinin bozulmasına karşı çıktı.

Koningshaven'in sökülme nedeni sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hatta köprünün sökülmesi halinde Bezos'un yatını yumurta yağmuruna tutacaklarını söyledi. Halkın tepkisinin ardından Oceanco, köprüyü sökme talebini geri çekti.

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Bezos ise yaz ayları boyunca İspanya, Fransa ve İtalya'daki kıyı şeridi boyunca yolculuklarına dünyanın en büyük yatı ile devam etti. Hatta Mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne bu yat ile katıldı.

40 kişilik mürettabata sahip olan Koru, üç direkli konfigürasyonuyla lüks yelkenciliğin sınırlarını yeniden çiziyor. 2022 yılında yapımı tamamlanan yelkenli yat, şu anda Avrupa'da Bezos ve Sanchez çifti tarafından kullanılıyor.

Amazon kurucusunun bu eğlencesi ise Avrupalı vatandaşları rahatsız etmiş durumda. Halihazırda dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bezos, dünya çapında yaşanan enflasyon kriziyle birlikte daha fazla tepki çekmeye başlamış durumda. Hatta eğlencesini dünya çapında gerçekleştirmesi, vatandaşların öfkesini artırdı.

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