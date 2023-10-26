48 yaşındaki eski futbolcu İlhan Mansız, sevgilisi Lela Leyla ile dünyaevine girdi ve ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Nikahtan ilk kareleri sosyal medyada paylaşan çift, birbirlerine olan sevgilerini ifade etti.

İlhan Mansız İkinci Kez Baba Oluyor

İlhan Mansız ile iki yıldır birlikte olduğu Lela Leyla'dan güzel haber geldi. İkinci kez baba olmaya hazırlanan 48 yaşındaki eski futbolcu, doğuma sayılı günler kala sevgilisi Lela Leyla ile dünyaevine girdi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Nikahtan ilk kareleri sosyal medyada paylaşan Mansız ve eşi, sosyal medya paylaşımlarında, "Mr&Mrs Mansız.

Tanıştığımız günden itibaren hayatıma anlam katan ve eşim olduğun için beni en şanslı yapan aşkım seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdiler.