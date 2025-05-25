İdil Bilgen, Miss World 2025 Çeyrek Finaline Yükseldi

MISS World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi.

Hindistan'da düzenlenen Miss World 2025 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden İdil Bilgen, çeyrek finale yükseldi. Miss World'den yapılan açıklamada; "72'nci Dünya Güzellik Yarışması'nın çeyrek finalinde yer alan İdil Bilgen'i tebrik ediyoruz. Gerçek güzelliğin şefkat ve cesarette bulunduğunu kanıtladı" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'ın farklı şehirlerinde düzenlenen Miss World güzellik yarışmasının finali 31 Mayıs'ta yapılacak. Çeyrek finale kalan isimler, yarı finale yükselmek için sosyal medya oylaması, jüri puanları ve bireysel sunumları üzerinden yeniden değerlendirilecek.