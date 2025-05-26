Hisarcık'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden Eğlenceli Etkinlik

Hisarcık'ta Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden Eğlenceli Etkinlik
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik müzikli bir eğlence etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler çiğ köfte ve içeceklerle keyifli bir gece geçirdi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik müzikli eğlence etkinliği düzenlendi.

Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde düzenlenen ve büyük ilgi gören etkinlikte öğrencilere çiğ köfte, içecek ve çerez ikramı yapıldı. Yakılan ateşin etrafında müzik eşliğinde halay çeken öğrenciler gece boyunca gönüllerince eğlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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