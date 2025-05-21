Hisarcık'ta Gençlik Haftası Etkinliği Düzenlendi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzik etkinliği, Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler sevilen şarkıları seslendirdi ve halay çekerek eğlendi.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik müzik etkinliği düzenlendi.
Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde düzenlenen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Gençlik Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen ve üniversite öğrencileri katıldı.
Müzik etkinliğinde öğrenciler tarafından sevilen şarkılar seslendirildi. Şarkılara iştirak eden öğrenciler birlikte halay çekerek gönüllerince eğlendi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin