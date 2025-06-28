Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Bodrum'da kaldığı otelde Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah ile poz verdi.
Dizi ve film oyuncusu Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
SALAH İLE BODRUM'DA KARŞILAŞTI
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Bodrum'da tatilini sürdürdüğü sırada paylaştığı bir kare ile gündem oldu.Hande Doğandemir, Bodrum'a tatile gelen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile karşılaştı. Güzel oyuncu, Salah ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o kare;
60 BİN TL HESAP ÖDEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti.