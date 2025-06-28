Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı
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Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Bodrum'da kaldığı otelde Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah ile poz verdi.

Dizi ve film oyuncusu Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SALAH İLE BODRUM'DA KARŞILAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu Bodrum'da tatilini sürdürdüğü sırada paylaştığı bir kare ile gündem oldu.Hande Doğandemir, Bodrum'a tatile gelen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah ile karşılaştı. Güzel oyuncu, Salah ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi ve bu pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o kare;

Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

60 BİN TL HESAP ÖDEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Gümüşlükte 7 arkadaşıyla yemek yiyen Salah, 60 bin TL hesap ödemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Magazin
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