Hadise... 'EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR!'

Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda nikâh masasına oturdu.

Basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alması yasaklandı.

Nikâhın ardından dün akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıkan Hadise, evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu.

"EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR"

Konserde 'Prenses' şarkısını söyledikten sonra konuşan Hadise, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum.

Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor.

Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi.

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