Güldür Güldür Show... PAŞA HİPODROMA GİDERSE!

Paşa hipodromda kazanması zor olan bir atı tahmin edip Hayati'nin dikkatini çeker. Sonrasında Paşa, Hayati'ye atlar hakkında enteresan bilgiler verip bahis oynatır. Fakat Hayati, Paşa'ya güvenip her seferinde kaybeder ve hırslanıp yüklü miktarlarda oynamaya devam eder.

Bir televizyon programında yılbaşı için geri sayım çekimi yapılacaktır. Sunucu Mesut, seyircilere 10'dan geriye saymalarını ve konfeti patlatmalarını söyler. Seyirciler çeşitli aksaklıklarla zamanlama hataları yapar ve çekim sürekli başa sarar.

Sunucu İsmail programında yılın ünlülerini sunar fakat ünlüler genellikle sosyal medya fenomenidir. Fenomenlerin hepsi birbirinden absürt özellikleriyle, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla ünlü olmuştur.

Mesut'un başkanı olduğu siyasi parti Munduş Belediyesi seçimlerini kazanmıştır ve basın açıklaması verirler. Mesut ve partiden kurmayları, bizim dönemimizde liyakat olacak, adam kayırma ve torpil olmayacak diye açıklama yapıp toplantıya girerler. Mesut'un kurmayları ilk toplantıdan tam tersi söylemlerde bulunur. Mesut başta karşı çıkar fakat sonra talepleri kabul etmek zorunda kalır.

İbrahim ve Paşa evde oyun oynarlar. İbrahim'in eşi Mehtap, İbrahim'e sürekli çocuğu gibi davranır ve ebeveynlik yapar gibi konuşur. Hatta İbrahim'in müdürü Mustafa'yı çağırır ve Mustafa'dan İbrahim neden terfi almıyor diye hesap sorar.

Burcu ve Yeter 97 yaşındadır fakat estetik sayesinde genç gözükürler. Fikri ve İsmail buluşmaya gelirler. İsmail ve Fikri 30'lu yaşlardadır. Bir gariplik olduğunu anlarlar ve gerçek yaşlarını öğrenirler. Fikri bu durumu umursamaz fakat İsmail problem yapar.