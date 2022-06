GGC'den İhlas Medya'ya 6 ödül - Haberler

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. İhlas Medya'ya 6 ödül verildi.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Murat Başal, araştırma Haber'>haber dalından 'Göçerler' haberiyle birincilik, kamera çalışması kategorisinden Rıdvan Kılıç'ın 'Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket' çalışması mansiyon, İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden internet haber dalından Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu'nun, '12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı' haberi mansiyon, TV haber kategorisinden Kamil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç 'Robinson Dede' haberiyle birincilik, drone çalışmasında Kamil Can Kılıç ile Rıdvan Yeşilırmak 'Elazığ sisten kayboldu' drone çalışmasıyla birincilik ödülünü aldı. Gecede Jüri özel ödülüne TGRT haber spikeri Ekrem Açıkel layık görüldü. Açıkel, ödülünü İhlas Haber Ajansı Diyarbakır Bölge Müdürü ve GGC Başkanvekili Abdulkerim Kantarcıoğlu'nun elinden aldı.

Diyarbakır'a her geldiğinde kendini iyi hissettiğini belirten TGRT haber spikeri Ekrem Açıkel, buranın havası, suyu, insanı, yemeği, muhabbetinin hep iyi geldiğini söyledi. Açıkel, "Herkes de bunu söyler, ben de bunu söylüyorum. Böyle bir ödül gecesinde olmak, İHA'mızın bu kadar çok ödül aldığı bir gecede benim de burada olmam, sizin başarılarınıza tanıklık etmem onur verdi. Gazetecilik bambaşka bir meslek. Her meslek ulvidir. Her meslek kutsaldır ve güzeldir. Ama gazetecilik farklıdır. Kitlelerin isteklerini, arzularını, düşüncelerini, dezavantajlı grupların, kimsesizlerin sesini duyurmak, yetkilileri harekete geçirmek; bunlar çok değerlidir. Hem mesleğimize sahip çıkıyoruz. Hem iyi haberler yapıyoruz. Hem takip ediliyoruz, hem de ödüller kazanıyoruz. Harika! Diyarbakır'ı da, İHA'yı da TGRT haberi de çok seviyoruz" dedi.

İHA Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabiri Murat Başal ise, "36.'sı düzenlenen GGC ödüllerinde bizi bu ödüle layık gören jüri üyelerimize, GGC yönetimine çok teşekkür ediyorum. Ben bu ödülü İHA Diyarbakır Bölge Müdürlükte bulunan tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bu ödülü hiçbir zaman dualarını bizden esirgemeyen gizli kahramanım olan annem ve babama adıyorum" ifadelerini kullandı.

İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü muhabiri Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu da, bu yıl GGC tarafından 36.'sı düzenlenen törende başarılı gazetecilere ödül verildiğimi hatırlatarak, "Biz de burada ödülümüzü aldık. Başarı bir ekip işidir. Öncelikle aldığım ödülü vatani görevini yapmakta olan Rıdvan Yeşilırmak kardeşime armağan ediyorum" diye konuştu.

İHA Elazığ muhabiri Kamil Can Kılıç da İHA olarak ödülü aldığını ifade etti. Kılıç, "Elazığ ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde çok sayıda arkadaş ödüllerini aldı. Ödüller şahsi olabilir ama bildiğiniz gibi başarı ekip işidir. Biz de bu başarımızı ekibimize borçluyuz. Ödül alan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ödülünü TGRT haber spikeri Ekrem Açıkel'in elinden alan İHA Diyarbakır Bölge muhabiri Rıdvan Kılıç ise, ödüllerin bireysel olduğunu, başarının ise ekip işi olduğunu kaydetti. Kılıç, "İHA Diyarbakır ve Elazığ Bölge Müdürlüğü ekibi olarak ödüller aldık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gece için herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

GCC'nin yarışmasında ödülleri alanlar şöyle:

"Türkçe Yazılı Basın (Gazete-Dergi) Kategorisi Haber Dalında AA'dan Aziz Aslan '50 kuruş için işten atıldı' haberiyle birincilik, Yeniden Günaydın gazetesinden Berna Kardaş 'İntihar vakasında cinayet iddiası' haberiyle mansiyon. Kültür-Sanat Haberleri Dalında AA'dan Ahmet Kaplan ve Bestami Bodruk 'Kemal Dayı' haberiyle birincilik. Röportaj Dalında Adıyaman'da Haber'den Ömer Karakuş yaptığı 'Hayatını sanata adayan Kahtalı Mıçe' röportajıyla birincilik. Sağlık Haberleri Dalında AA'dan Mehmet Sıdık Kaya ile Ömer Yasin Ergin'in 'Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı' haberi birincilik, 24 Saatlik Gazetesi'nden Yusuf Ömer Bülbül'ün 'Mülteci ve göçmenler sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor' haberi mansiyon. İnternet Haberi Dalında DHA'dan Remziye Öner'in 'Tepedeki küçük mezarın yürek burkan hikayesi' haberi birincilik, İnternet Röportaj Dalında Yeni Juornal'den Çınar Ayser Çınar 'AK Partili Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum' röportajıyla birincilik. Sayfa Düzeni Dalında Özgür Haber gazetesinden Abdulsamet Karaş, birincilik, Batman Gazetesi'nden Mehmet Uslu mansiyon. Artı TV'den Mehmet Çakmakçı'nın 'Ağrı'dan okyanus ötesine' haberi mansiyon. Kürdistan 24'ten Hozan Adar'ın 'Mardin'de üzüm hasadı' drone çalışması mansiyon. Kamera Çalışmasında ARD'den Meyser Tuncel'in 'Beritan Aşireti' çalışması birincilik. Fotoğraf Kategorisinde AA'dan Bestami Bodruk'un 'Engel tanımayan kahramanlar' fotoğrafı birincilik, Batman gazetesinden Murat Ezgin'in 'Hipnoz etkisi' fotoğrafı mansiyon. Kürtçe Kategorisinde Kürtçe Haber Dalında Kürdistan 24'ten Hasan Kösen ile Enes Özgültekin'in 'Gola Bendava Tirspi ya Diyarbekire Ziwa Dibe' haberi birincilik, TRT Kurdi'den Alaattin Geçer'in 'Leyla Aluşun Hikayesi' haberi mansiyon. Kürtçe Belgesel Dalında Waar TV'den Atilla Görür'ün 'Çinar' adlı belgeseli birincilik, Rudaw'dan Ali Haydar Gözlü'nün 'Şahiden Dersime' belgeseli mansiyon. Kürtçe TV Program Dalında Waar TV'den Ayhan Bayrak'ın 'Mehdi Mevan e' programı birincilik, TRT Kurdi'den Bayram Sezgin'in 'Hün Dibejin Çi,' programı mansiyon. Kürtçe Radyo Dalında TRT Kurdi Radyo'dan Seyed Tajedin Hosseini'nin 'Denge Sorani' programı birincilik. Spor Dalında TRT Kurdi'de yayınlanan 'Dema futbole' programı birinci. Radyo Kategorisinde TRT GAP Radyo'dan Firuzzan Behlülgil'in 'Yöremizden' programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın 'Güne merhaba' programı mansiyon."

Vefa ödülü Yılmaz Tarafıncı'ya verildi

'GGC Basın Özgürlüğü Ödülü', Türkiye'de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi'ne verildi. 'Jüri Özel Ödülü', Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3000 yıllık Zerzevan Kalesinde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağıyla büyük başarı elde ederek Diyarbakır'ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a verildi. GGC Özel Ödülleri ise TGRT'den Ekrem Açıkel, NTV'den Ahmed Arpat, ATV'den Cem Öğretir, Fox TV'den Selçuk Tepeli, TV100'den Oğuz Haksever, Haber Global'den Gözde Şeker'e verildi.

En iyi çıkış yapan yerel gazete Tigris gazetesi, en iyi çıkış yapan ekonomi dergisi Abori ve en iyi çıkış yapan internet sitesi ise Yeni Journal oldu.

GGC ayrıca, 2 yıl önce pandemi döneminde korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden basın çalışanı Yılmaz Tarancı'ya 'Vefa Ödülü' verilmesini kararlaştırdı. Ödül Yılmaz Tarancı'nın anısını yaşatmak amacıyla Tarancı'nın annesine takdim edildi.

Yenişehir ilçesi Sümer Park içinde bulunan GGC lokalinde düzenlen ödül gecesine basın mensupları yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Magazin