Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı seçildi

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde en merak edilen isimlerden biri de CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.

'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.

X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Erdal Beşikçioğlu geçen günlerde mal varlığını açıklamıştı.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:

* Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde Kat Mülkiyeti Mesken

* İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

* İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde Bahçeli Dubleks Ev

* İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

* İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

* 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

* 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil