YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanı seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde en merak edilen isimlerden biri de CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu oldu.

'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla Etimesgut'ta birinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu'nu MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada takip etti.

X hesabından paylaşım yapan Beşikçioğlu,"Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Erdal Beşikçioğlu geçen günlerde mal varlığını açıklamıştı.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" ifadelerini kullanan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde:

* Ankara Çankaya Güven Mahallesi'nde Kat Mülkiyeti Mesken

* İstanbul Zeytinburnu'nda Kat Mülkiyeti 2 Katlı Ofis

* İzmir Çeşme Ardıç Mahallesi'nde Bahçeli Dubleks Ev

* İzmir Konak Göztepe'de Kat İrtifakı Mesken

* İzmir Urla Yenikent'te Kat Mülkiyeti Dubleks Mesken

* 2020 Model Compass Jeep Marka Otomobil

* 2016 Model A4 Audi Marka Otomobil

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Erdal Beşikçioğlu Ünlüler Magazin Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar 8. Bölüm fragmanı! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izle! Meral Akşener istifa mı ediyor? Akşener görevi bırakacak mı? 31 Mart 2024 Seçimi Etimesgut Belediye Başkanı CHP Erdal Beşikçioğlu oldu! Erdal Beşikçioğlu kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı CANLI İZLE! 1 Nisan Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.) seçimi kazandı mı? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu mu, oy oranı kaç? Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'e kaç oy fark attı? Sinem Dedetaş Üsküdar'ı kaç oyla kazandı? Resmi Gazete bugün (1 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! AK Parti'den CHP'ye kaç il geçti? Hangi iller AK Parti'den CHP'ye geçti? Neler Oluyor Hayatta Canlı İzle I Neler Oluyor Hayatta hangi kanalda, saat kaçta? Murat Kurum seçim sonrası ne dedi, ne söyledi? İstanbul Seçim sonuçları ne oldu? 2024 ŞEREFLİKOÇHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Şereflikoçhisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 POLATLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Polatlı'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 HAYMANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Haymana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 BALA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Bala'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ELMADAĞ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Ankara Elmadağ'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title