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Enduro Tutkunu Ahmet Gümüş Düğününde Şov Yaptı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, düğün merasiminde sahneye motosikletle çıkarak gösteri yaptı. Daha sonra çiftin ilk dansı gerçekleşti ve davetlilere yemek ikramı yapıldı. Gece boyunca eğlenen çifte arkadaşları da eşlik etti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Enduro tutkunu Ahmet Gümüş, sevenlerinin de katıldığı düğün merasiminde dünya evine girdi.

Ahmet Gümüş, sahneye Enduro motosikletle gelerek şov yaptı. Büyük alkış alan gösteri sonrasında ilk dansı Ahmet ve Pınar çifti gerçekleştirdi.

Daha sonra davetlilere yemek ikramlarında bulunuldu. Takı merasimi sonrası gece boyu eğlenen çifte arkadaşları da eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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