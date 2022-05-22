Emre Kaya'dan 'Usta Şarkılar' turnesi - Haberler

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Emre Kaya'dan 'Usta Şarkılar' turnesi

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Emre Kaya'dan 'Usta Şarkılar' turnesi

Şarkıcı Emre Kaya 22 Nisan'dan itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturduğu 'Usta Şarkılar' ile konserden konsere koşuyor.

Şarkıcı Emre Kaya 22 Nisan'dan itibaren tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşturduğu 'Usta Şarkılar' ile konserden konsere koşuyor. Kendine has yorumuyla arabesk şarkıları dinleyicilerle buluşturan Emre Kaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen İstanbul Kağıthane Belediyesi'nin Hasbahçe'deki Gençlik Konseri'nde, ardından da Burdur Tefenni Belediyesi'nin Gençlik Festivali'nde gençlerle buluştu.

Konserden konsere koşan ünlü popçu Emre Kaya, arabesk eserlerdeki ustalığıyla da hayranlarına unutulmaz günler yaşatıyor. Şarkıcı, konser serisi kapsamında birbirinden güzel eserlerini sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.  Duygu yüklü 20 arabesk eserden oluşan Usta Şarkıları seslendiren Emre Kaya, sahnede hayranlarının coşku dolu alkışlarıyla hem coştu hem de coşturdu. Arabesk eserlerin yanı sıra kendisine ait hit eserlerinden de örnekler sunan ünlü popçu, sevenlerinden bol bol alkış aldı.

GENÇLİĞİN GÖZDESİ

Usta yorumu kadar sahne performansıyla da sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Emre Kaya, ekibiyle birlikte bitmek bilmeyen enerjisiyle  yurt içi ve yurt dışı konserlerini sonbahara kadar sürdüreceği bildirildi.

KONSERLER SERİSİ

Mayıs ayı ile b Sakarya'da başlattığı konserler serisini Antalya, Bodrum ve İstanbul arasında sürdüren ünlü sanatçı, Kağıthane ve Tefenni'deki gençlik konserlerinin ardından Kocaeli Festivali'nde sahne aldı. Ünlü popçu, 25 Mayıs Çarşamba günü Tokat'ta Bahar Şenliği, 28 Mayıs'ta Bodrum Varyete, 29 Mayıs'ta Sakarya Hentbol şampiyonasını şarkılarıyla şenlendirecek. 4 Haziran'da bu kez Hollanda Samata'da sevenleriyle buluşacak olan Emre Kaya, konserler serisini sonbahara kadar sürdürecek.


Demirören Haber Ajansı / Magazin

Emre Kaya, gençlik, Mayıs, Nisan, Magazin, Haberler

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