Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...

Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese... Haber Videosunu İzle
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek 19 bin TL'nin yetersiz olduğunu söyledi ve market fiyatlarını örnek göstererek "Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

  • Halil Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olduğunu belirterek bu miktarı 'utanç verici' olarak nitelendirdi.
  • Halil Ergün, marketten aldığı 5 domatesin fiyatının 450 TL olduğunu söyledi.

Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.

MARKET FİYATLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım. 5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Halil Ergün'ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, açıklamaları emeklilerin geçim koşulları ve artan hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

ulen zübük domates patates halk pazarından alınır.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme89
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserdar büyükbayraktar:

halk pazarı çok mu ucuz ağam

yanıt29
yanıt2
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

halk pzarında kaç para zübükzade trol efendi

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıEnes:

Neyin kafasını yaşıyorsun 5 adet domates 450 tlmis. 2 kilo domates aldim 50 lira verdim . Bu zeka ile bu yaşa kadar yaşaman bile mucize

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

kilosu 25 tl ye domates nerede a... bit ti

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

ANLADIK 19 BİN LİRA YETERSİZ ANCAK HANGİ MARKET NİYE ORANIN ETİKENİ VE SATIŞ FİYATINI PAYLAŞMADIN??

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEKREM ÇOLAK:

Altından üretilen domates galiba!!!!

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Nerenin domistesi imiş o öyle 450tl misk kedisinin bokuylami üretiliyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

