Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Ünlü oyuncu Halil Ergün, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek 19 bin TL'nin yetersiz olduğunu söyledi ve market fiyatlarını örnek göstererek "Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
- Halil Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olduğunu belirterek bu miktarı 'utanç verici' olarak nitelendirdi.
- Halil Ergün, marketten aldığı 5 domatesin fiyatının 450 TL olduğunu söyledi.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Ergün, emekli maaşlarının 19 bin TL seviyesinde olmasını eleştirerek "19 bin TL utanç verici" dedi.
MARKET FİYATLARINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Günlük yaşam maliyetlerinin hızla arttığını vurgulayan Ergün, yaptığı alışverişi örnek vererek "Ben bir marketten alışveriş yaptım. 5 tane domates 450 TL'ydi. Bu insanlar ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Halil Ergün'ün sözleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, açıklamaları emeklilerin geçim koşulları ve artan hayat pahalılığı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.