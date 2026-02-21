Haberler

Dünyaca ünlü dizinin galasında Beşiktaş sürprizi


Güncelleme:
Netflix'in izlenme rekorları kıran dizisi The Night Agent'ın 3. sezon galasında, Hollywood dünyasını şaşırtan bir Beşiktaş sürprizi yaşandı. Kırmızı halıda boy gösteren dizinin yapımcısı Shawn Ryan, tercih ettiği atkıyla Türk takipçilerin ve siyah-beyazlı taraftarların gönlünü fethetti.

  • Netflix'in The Night Agent dizisinin 3. sezon galasında, dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Shawn Ryan, Beşiktaş atkısı taktı.
  • Dizide bir kovalama sekansı, Tüpraş Stadyumu'nda geçiyor.
  • Shawn Ryan'ın Beşiktaş atkısı takması, sosyal medyada gündem oldu ve Türk izleyiciler ile Beşiktaş taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı.

Netflix'in popüler yapımlarından The Night Agent'ın 3. sezon galası dikkat çeken bir görüntüye sahne oldu. Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Shawn Ryan, galaya Beşiktaş atkısıyla katıldı. Siyah-beyaz atkı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SİYAH- BEYAZ DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Galada objektiflere yansıyan görüntülerde Ryan'ın boynunda Beşiktaş renklerini ve logosunu taşıyan atkı yer aldı. Bu detay özellikle Türk izleyiciler ve Beşiktaş taraftarları tarafından ilgiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu tercihi "Türkiye'ye jest" olarak yorumladı.



TÜPRAŞ STADINDA KOVALAMACA SAHNESİ

Yapımcının bu atkıyı takmasının ise bir anlamı var. Dizide bir kovalama sekansının, Tüpraş Stadyumu'nda geçmesi üzerine Ryan'ın bu jesti yaptığı belirtiliyor.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Beşiktaş camiası ve dizi hayranları, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yaparak Ryan'a teşekkür mesajları iletti.

Siyah-beyazlı kulübe yönelik bu sürpriz jest, spor ve televizyon dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir an olarak kayda geçti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
