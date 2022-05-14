Doğuş'un İkizleri Büyüdü - Haberler

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Doğuş'un İkizleri Büyüdü

Snob Magazin - Magazin
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Doğuş'un İkizleri Büyüdü

Sanatçı Doğuş - Xoşq?d?m Hiday?tqızı çiftinin oğulları Arda ve Arın 6 yaşına girdi.

İkizler için Azerbaycan'da doğum günü partisi düzenlendi. Baba olduğu için çok şanslı olduğunu her defasında dile getiren Doğuş," Gözümün önünde büyüyorlar.Aile gerçekten insan hayatında çok önemli bir kavram.Eşim Xoşq?d?m hanım ve çocuklarım iyiki hayatımdalar.Arda ve Arın için mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.

Snob Magazin / Magazin

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