Doğuş'un İkizleri Büyüdü - Haberler

İkizler için Azerbaycan'da doğum günü partisi düzenlendi. Baba olduğu için çok şanslı olduğunu her defasında dile getiren Doğuş," Gözümün önünde büyüyorlar.Aile gerçekten insan hayatında çok önemli bir kavram.Eşim Xoşq?d?m hanım ve çocuklarım iyiki hayatımdalar.Arda ve Arın için mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.

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