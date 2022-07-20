Dizi Çekimi Öncesi Nişantaşı'nda Bakın Ne Yaptı...

Nişan törenleri ile çok konuşulan ve nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, magazin gündeminden düşmüyor.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Demet Özdemir, Covid-19'u atlatır atlatmaz sokağa çıktı. Erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Özdemir, rol aldığım 'Dünyayla Benim Aramda' adlı dizisinin çekimleri cuma günü başlayacak" dedi.

"DİŞ BAKIMI YAPTIRMAYA GELDİM"

Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdemir, "Çekimler öncesi diş bakımı yaptırmaya geldim. Çekimler başlayacağı için heyecanlıyım" diyerek bir arkadaşıyla birlikte dişçinin yolunu tuttu.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir kimdir, nereli ve kaç yaşında; Demet Özdemir, Türk oyuncu, model ve dansçıdır. 26 Şubat 1992 doğumlu Özdemir, 30 yaşındadır.

Fantastik drama dizisi Sana Bir Sır Vereceğim'deki "Aylin" karakteriyle tanındı. Global arenada ilk çıkışını Can Yaman ile birlikte rol aldığı Star TV'de Erkenci Kuş dizisiyle yaptı.

'Aşk Taktikleri' adlı filmle gündemde olan Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile nişanlı.

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