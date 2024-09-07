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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan bir bomba poz daha

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın aşkı gündemden düşmüyor. Çift, 8 ay süren ayrılığın ardından barışma kararı aldı. Özkan, sevgilisi Torreira'nın sırtına çıkarak havuzda poz verdi ve Instagram hesabından bu anı paylaştı. 'Aşkım' anlamına gelen 'mi amor' notuyla paylaşım yapan Özkan'a, Torreira 'Seni seviyorum sevgilim' anlamında 'Te amo mi vida' yorumuyla karşılık verdi.

Sevgilisi Lucas Torreira'nın sırtına çıkarak havuzda poz veren Özkan, Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Ara ara aşk paylaşımları yapan oyuncu Devrim Özkan ve futbolcu Lucas Torreira bu kez havuz pozu ile gündem oldu.

BU KEZ HAVUZDA POZ VERDİLER

Sevgilisi Torreira ile birlikte havuza giren Özkan, sevgilisinin sırtına çıkarak poz verdi. Özkan, havuz paylaşımına İspanyolca'da 'aşkım' anlamına gelen 'mi amor' notunu ekledi. Lucas Torreira ise sevgilisinin paylaşımına, İspanyolca'da 'Seni seviyorum sevgilim' anlamına gelen 'Te amo mi vida' şeklinde yorum yaptı.

İşte o poz;

Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan havuzda aşk pozu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (1)

murtaza candurak:

futbolcu olmasa uzaklaştırma kararı aldırtırdı

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