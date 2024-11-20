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Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte

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Bir süredir Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile bir süredir aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan, Ömür Sabunculuğu ile yaptığı röportajda, Galatasaray taraftarına seslendi.

Sarı - kırmızılı taraftarın kendisine 'yenge' demesiyle ilgili sorulan bir soruya yanıt veren ünlü oyuncu,"Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm. O yüzden, ona enişte desinler."ifadelerine yer verdi.

EVLİLİK İDDİASI

Öte yandan ünlü çift ile ilgili evlilik söylentileri de magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı. Devrim Özkan'ın Türkiye dönüşünde uçaktaki paylaşımında parmağında tektaş ve alyans olması dikkat çekti. İddiaya göre Torreira, sevgilisini ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Ünlü çift, yakın çevresine evlilik sinyalleri verdi.

Snob Magazin'in haberine göre, Torreira, Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürüp ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve de götürerek özel bir anı paylaştı.

Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
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