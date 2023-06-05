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Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

Magazin Haberleri

Şarkıcı Bendeniz, Beşiktaşlı olmasına rağmen "Aşkın Olayım" şarkısıyla Galatasaraylı tarafların gözdesi olan Simge'nin şampiyonluk kutlamasına katılmasına tepki gösterdi. Simge'ye sitem eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumunu yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farkla mağlup etti. 23'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın özel gecesinde Mauro Icardi ve Simge Sağın sahneye birlikte çıktı. İkili, "Aşkın Olayım" şarkısını söyleyerek tribünleri coşturdu. Görüntülerin sosyal medyanın gündemine oturmasının ardından Simge'ye tepki geldi.

"REZİL BEŞİKTAŞLI"

Beşiktaşlı olan Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmasına ilk tepki şarkıcı Bendeniz'den geldi. Sağın'a sitem eden Bendeniz, "Rezil Beşiktaşlı" yorumunu yaptı. Simge Sağın'ın Bendeniz'in tepkisine cevap verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

Bendeniz'den Beşiktaşlı Simge Sağın'ın Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına katılmasına tepki: Rezil Beşiktaşlı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Galatasaray Simge Sağın Beşiktaş Bendeniz Magazin Haberler

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