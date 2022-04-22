Baran Mengüç... BABASI TARIK MENGÜÇ'ÜN İZİNDE!

ŞARKICI BABALAR VE OĞULLARI

Müzik dünyamızdaki; Erol - Murat Evgin, Selami - Lider Şahin, İbrahim - İdo Tatlıses, Cengiz - Aydın Kurdoğlu, Cem - Emrah Karaca gibi şarkıcı baba-oğul kervanına Tarık - Baran Mengüç de katıldı.

Tarık Mengüç'ün 19 yaşındaki oğlu Baran Mengüç, ilk şarkısı "Okey Okey"i Universal Müzik Türkiye etiketiyle bugün yayımladı.

R&B tınıların eşlik ettiği akılda kalıcı sözleriyle dinleyicide büyük bir etki bırakacak "Okey Okey"in sözleri genç sanatçı tarafından yazıldı.

Prodüktörlük görevini GOKO!'nun üstlendiği "Okey Okey", Türkçe R&B sahnesinde dikkat çekecek bir çalışmayı müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

"Okey Okey", Mustafa Özen yönetmenliğinde, Baran Mengüç'ün koreograflığını yaptığı eşsiz dans figürlerinden oluşan video klibiyle birlikte yayında.

Baran Mengüç hakkında

Baran Mengüç, 18 yaşında R&B sanatçısı, Hip-Hop dansçısı ve söz yazarıdır.

Mengüç, 28 Haziran 2003 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe mahallesinde dünyaya geldi.

Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, sanat camiasına çok erken yaşta atıldı.

Baran'ın sanata olan yetilerini küçük yaşta fark eden babası (Tarık Mengüç), 2007 tarihinde yayımladığı "Lakerda" albümünde oğlu Baran'a da yer verdi.

Baran, 4 yaşında ilk profesyonel kaydını alıp, babası ile düet yaparak ilk resmi başarısına imza atmış oldu.

Mengüç'ün dansa olan tutkusu ise 5 yaşında başladı. Dayısı aracılığıyla keşfettiği Michael Jackson ve Chris Brown adlı sanatçılar sayesinde ilgisinin sadece şarkı söylemek değil aynı zamanda dans etmek olduğunu fark etti.

Örnek aldığı sanatçılardan ve aile çevresinde dansçı olan yakınlarından beslenen Baran, kendini bu kulvarlarda geliştirmeye başladı.

Mengüç, 10-16 yaş aralığında müzik ve dans dünyası adına çeşitli projelerde yer alarak dans yarışmalarına katılıp dereceler gösterdi, birçok ünlü marka ve sanatçılarla çalışma fırsatı yakaladı.

16 Yaşında Hip-Hop dans dersleri vermeye başlayan Baran, aynı zamanda müzik eğitimi görmeye devam etti.

Mengüç, amacının sahnelerinde ve kliplerinde sevenlerine duymaya alışık olmadığımız müzik tarzı ve dans figürleri ile görsel şölen sunmak olduğunu belirtiyor.

2021'de Universal Music Türkiye ile anlaşma imzalayan Mengüç, ilk teklisi "Okey Okey" ile müzik kariyerinin başlangıcını izleyenlerine duyurmuştur.

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