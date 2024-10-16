Okan Buruk'la anılan Hadise, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan ikili en sonunda birlikte görüldü.

YAN YANA İZLEDİLER

Ortak arkadaşları Seda Bakan'ı yalnız bırakmak istemeyen Hadise ve Şenol Sönmez filmi yan yana izledi ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

OKAN BURUK'LA ADI ANILIYORDU

Ünlü şarkıcının adı bir süredir Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılıyordu. Ancak taraflar yaptıkları açıklamalarla aşk yaşadıkları iddialarını yalanlamışlardı.