Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk'la anılan Hadise, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılan Ünlü şarkıcı Hadise, yakın arkadaşı Seda Bakan'ın rol aldığı Gelin Takımı filminin gösterimine katıldı. Hadise, düzenlenen etkinlikte aşk yaşadığı iddia edilen filmin yönetmeni Şenol Sönmez ile bir arada görüntülendi.

Şarkıcı Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınan ikili en sonunda birlikte görüldü.

Adı Okan Buruk'la anılan Hadise, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

YAN YANA İZLEDİLER

Ortak arkadaşları Seda Bakan'ı yalnız bırakmak istemeyen Hadise ve Şenol Sönmez filmi yan yana izledi ancak mekandan ayrı ayrı çıkmayı tercih etti.

OKAN BURUK'LA ADI ANILIYORDU

Ünlü şarkıcının adı bir süredir Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılıyordu. Ancak taraflar yaptıkları açıklamalarla aşk yaşadıkları iddialarını yalanlamışlardı.

Okan Buruk'la anılan Hadise, yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Magazin

Galatasaray Seda Bakan Okan Buruk Magazin Hadise Spor

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500

Yorumlar (6)

Ünsal Erol:

neden ise zengin sanatci olunca aşk fakir olur ise zina paran var ise pleyboy yok ise sapik

24
2
yanıtYanıtla
The Nomad:

Böyleleri sadece Türkiyede ünlü olur, Belçika'da kalsaydı en fazla bir restoranda manajerdi

13
4
yanıtYanıtla
Mh Sn:

ruspii ;)

6
3
yanıtYanıtla
Musa Kaya:

Belcikadaki zencilerden sonra Okan hic cekilmis Hadiseeeee :)))

0
3
yanıtYanıtla
Arif İnanç:

Bırakınız lütfen boş işleri. Hadise ile Okan Hoca olsa ne olur Ona da neolur. Hergun birisi bir sevgiliden ayrılıp bir diğerine gidiyor haberleri ile dolup taşıyor haberler. Bu midir yani tüm işimiz. Milletin keyfi bizi ne yapar ki. Yaşayan ne istiyorsa yaşasın kardeşim. Haber değeri sıfır. Bis veriniz bunlara. Yakışmıyor bile hoyle güzel bir haber sitesine bu haberler. Kolay gelsin. Güzel haberlere inşallah hep birlikte. Saygılarımla

1
0
yanıtYanıtla
sezgin sucin:

Babası yaşında

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şenol Sönmez ve Hadise sevgili mi? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Şenol Sönmez ile Hadise sevgili mi? Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında, nereli? Kurban Bayramı 2025 tarihi! Kurban Bayramı ne zaman, hangi ay? 03 nerenin plakası? 03 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Altın yükselecek mi? 16 Ekim Canlı Altın Kuru! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? 02 nerenin plakası? 02 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.