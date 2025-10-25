40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

Hollywood'un sivri dilli komedyeni Amy Schumer, geçirdiği değişimle adından söz ettiriyor. Yaklaşık 40 kilo veren 44 yaşındaki oyuncu, spor sütyeniyle ayna karşısında verdiği pozu sosyal medyada paylaşarak "Filtre yok, dolgu yok, ayna bile silinmemiş" notunu düştü.

ABD'li ünlü komedyen Amy Schumer, son dönemde sadece esprileriyle değil, fiziksel değişimiyle de gündemde. 44 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı spor kıyafetli aynadan selfiesiyle büyük ilgi gördü. Kilosundaki gözle görülür değişim dikkatlerden kaçmazken, samimi notuyla da hayranlarının takdirini topladı, "Filtre yok, dolgu yok, temiz ayna da yok."

İLAÇ DESTEĞİ VE HORMON TEDAVİSİ

Schumer, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından kurtulma sürecini açık yüreklilikle anlatmıştı. Yaklaşık 40 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, bu değişimi bir zayıflama ilacı, hormon tedavisi ve daha önce geçirdiği yağ aldırma (liposuction) operasyonuna bağlıyor. Aynı zamanda bu tedavilerin, menopoz öncesi dönemde yaşadığı semptomları da hafiflettiğini belirtiyor.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Schumer'ın güncel kilosu yaklaşık 59 kilo, bel ölçüsü ise 71 santimetre civarında. Bu da 1.70 boyundaki bir kadın için oldukça fit bir görünüm anlamına geliyor.