Madrid'de sağlık çalışanları, Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenleri andı

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatlarını kaybedenleri andı.

Gregoria Maranon Hastanesi önünde düzenlenen törene, doktorlar, hemşireler, hastane görevlileri ve Kovid-19'dan hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları katıldı.

Kovid-19'dan ölenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları daha sonra, salgında kaybettikleri eski çalışma arkadaşlarının anısına ellerindeki çiçekleri büyük bir kavanoza koydu.

Bazı sağlık çalışanlarının gözyaşlarını tutamadığı törende yapılan konuşmada, "Bizim mesajımız, hep birlikte çalışmaya devam etmemiz gerektiği. Vatandaşlar alınan önlemlere uymalı, biz sağlık çalışanları da her zaman olduğu gibi hastalara yardım etmeye devam etmeliyiz." denildi.

"En zor anlarımız, meslektaşlarımın ağlamaları ve hasta yoğunluğundan dolayı çaresizlikleri oldu"

AA muhabirine açıklama yapan Gregorio Maranon Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonia Garcia de San Jose, "Bu salgına karşı direnmek için mücadele etme azmimiz devam ediyor. Kaybettiğimiz canları hiçbir zaman unutmadan, salgını kontrol etmek için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.

İspanyol doktor, Kovid-19'da geçen bir yılı ise şu sözlerle özetledi:

"En zor anlarımız, meslektaşlarımın ağlamaları ve hasta yoğunluğundan dolayı çaresizlikleri oldu. Öyle zamanlar oldu ki, hastanede boş yatak kalmadığından bazı hastalarımızı nakil etmek zorunda kaldık. Hastanedeki ayrılıklar, koridorlardaki sessizlik, yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olamamak asla unutmayacağımız çok çok zor dönemlerdi."

Kovid-19'dan en fazla etkilenen Avrupa'daki başkentlerden biri olan Madrid'de şimdiye kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 600 bini bulurken, 14 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Madrid Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, salgının yarattığı olumsuz psikolojiden dolayı ruh sağlığı alanında tedavi almak için başvuran sağlık çalışanları sayısının da son bir yılda 2 bin 700 arttığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli