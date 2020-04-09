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Madrid, Spor

Madrid Açık için sürpriz düzenleme

Tenis takviminde 13 Temmuz’a kadar yer alan bütün turnuvalar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda.

09.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:04
Madrid Açık için sürpriz düzenleme

Tenis takviminde 13 Temmuz’a kadar yer alan bütün turnuvalar koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Toprak kortun en önemli turnuvalarından olan Madrid Açık’ın bu askıya alınma kararının ardından iptal edilmesi bekleniyordu fakat organizatörler, Manola Santana’da düzenlenecek olan turnuvayı sanal boyuta taşımayı düşündüler.

“Mutua Madrid Açık’ı artık Mutua Madrid Açık Sanal olarak değiştirebiliriz. Burada çeşitli inovasyonlar geliştirerek turnuvayı düzenleyeceğiz. Oyuncular, evlerinden çıkmadan Madrid Açık’a katılmış olacaklar. Ellerine raket yerine oyun kumandası alacaklar. Tabii yine raket şeklinde olacak.” diyor turnuva direktörü Feliciano Lopez.

ATP Başkanı Andrea Gaudenzi ise, “Madrid Açık, bu tarzda düzenlenen ilk turnuva olacak. Oyuncuların yanı sıra belirli sayıda izleyiciyi de sanal oyuna dâhil etmek istiyoruz. Böylece hem oyuncuların hem de seyircilerimizin sağlığını koruyabiliriz.” ifadelerini kullandı.

27 ile 30 Nisan arasında yapılacak olan sanal organizasyona ATP ve WTA’den 16’şar oyuncu katılacak. Klasik eleme usulü uygulanacak olan organizasyon ardından koronavirüs nedeniyle ekonomik zorluk çeken görevlilere para yardımı yapılacak.


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