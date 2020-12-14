Madofen FK: 0-0
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Madofen FK: 0-0

14.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:25
Madofen FK: 0-0

STAT: İsmet AtlıHAKEMLER: Mikail Cihangir (xx), Mehmet Kuru (xx), Recep İlker Kor (xx)KOZANSPOR: Engin Tuna (xxx)- Mustafa Çiçekli (xx)(Dk 46 İsmail Baydil (x), Hakan Can Çimen(xx), Fatih Gültekin(xx), Ahmet Çelik(xx)(Dk.

STAT: İsmet Atlı

HAKEMLER:  Mikail Cihangir (xx), Mehmet Kuru (xx), Recep İlker Kor (xx)KOZANSPOR:  Engin Tuna (xxx)- Mustafa Çiçekli (xx)(Dk 46 İsmail Baydil (x), Hakan Can Çimen(xx), Fatih Gültekin(xx), Ahmet Çelik(xx)(Dk. 46 Sirac (x), Fırat Hekimoğlu (xx)(Dk 75 Sinan Turan (?), Yiğit Gümüş(xx), Emrah Özyaylaz (x), Özcan Atalay(xx)(Dk 86 Oğuzhan Gençer (?), Tahir Kurtuluş(xx), Muzaffer Özcanlı(xx), Uğurcan İkikardeş (xx)MADOFEN FK: Rasim Mutlu (xx)- Hasan Ozan Girgin(xx), Emin Kaan Arslan (x)(Dk 66 Onur Demir (x), Mehmet Burak Yılmaz(xx), Hakan Özkan(xx), Ceyhun Yelkenci(xx), Umut Uysal(xx), Gökhan Karataş(x)(Dk 52 Tunahan Birinci (x), Yıldıray Koçal(x), Enes Ata(x), Fevzi Can Bozkuş(xx)(Dk 88  Efe Niyazi Kurtulmuş (?)

SARI KARTLAR: Uğurcan İkikardeş, Mustafa Çiçekli, Ahmet Çelik, Tahir Kurtuluş (Kozanspor), Hakan Özkan, Umut Uysal, Enes Ata (Madofen FK)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup 8'inci hafta erteleme mücadelesinde Kozanspor, evinde ağırladığı Madofen FK ile 0-0 berabere kaldı.


Madofen FK: 0-0
Madofen FK: 0-0
Madofen FK: 0-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL

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