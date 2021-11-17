Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Boykot sesleri yükseldi

Türkiye'deki Uygur derneklerinin geçtiğimiz ay Mado'nun Çukurambar şubesinde yapacakları basın açıklamasını "Çin'deki yatırımlarımız zarar görür" gerekçesiyle iptal eden Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur Çin radyosuna konuştu. Kanbur, işin ekonomik tarafına vurgu yaparak yaptığı açıklamada, "İnsanın iki vatanı olur. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim." ifadelerini kulandı.

"BEN NERELİYİM DİYE SORDUM ŞAŞIRDILAR"

Çin devlet medyası CRI'nın Türkçe servisine konuşan Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, ticari yatırımlarını ve Çin'in siyasi hedeflerini değerlendiren açıklamalarda bulundu. Çin'de 5 yıl içinde 1000 Mado şubesi hedefleri olduğunu söyleyen Kanbur, Çin'in Yiwu şehrinde açılan Mado mağazasında yaşanan bir anısını şöyle anlattı:

"Yiwu şehrinde açılış yapılırken eğlenceli bir olay yaşandı. Şehrin belediye başkanı beni makamına davet etti. Güzel bir tören ile karşılandık. Yanımdaki müdürüme heyete benim nereli olduğumu sormasını istedim. Üç defa 'Ben nereliyim?' diye sordum. Şaşırdılar. Ben Çinliyim dedim. Ne demek istediğimi sordular. İnsanın iki vatanı olur diye açıkladım. Biri doğduğu bir de doyduğu yer. Ben bugün Çin'de doyuyorsam ben de Çinliyim dedim. Onlar da o zaman biz de Kahramanmaraşlıyız dediler."

DOĞU TÜRKİSTAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, sosyal medya hesabından Kanbur'a tepki gösterdi. Uygur Türklerine şubesini kapattığını hatırlatan Tümtürk, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Mado'nun sahibi Kambur; Türkiye'deki Çin'in soykırım mağduru Doğu Türkistanlılara dükkanını kapatırken utanmadan ben Çinliyim diyebiliyor. Sen iki kuruş İçin Çinli olsan da Türk milleti Doğu Türkistan'ın sahibidir."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Mado'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur'un açıklamalarına sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. Çin'in Doğu Türkistan'da soykırım yaptığını belirten vatandaşlar, Mado'yu boykot edeceğini söyledi.

İşte söz konusu tweetlerden bazıları:

MADO UYGUR DERNEKLERİNİN TOPLANTISINI İPTAL ETMİŞTİ

Mado, geçtiğimiz ay Uygur derneklerinin Mado'nun Ankara Çukurambar'daki şubesinde düzenleyeceklerini duyurduğu bir toplantıyı son anda iptal etmişti. Toplantı, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykot amacıyla düzenlenmişti. İzin verilseydi "Soykırımcıda Olimpiyat Olmaz" başlıklı bir basın açıklaması okunacaktı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet