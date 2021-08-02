Maden işçilerine kaymakamdan ziyaret

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasında 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik'i ziyaret etti.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, 2009 yılında meydana gelen grizu patlamasında 19 maden işçisinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik'i ziyaret etti.

Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak'ın da katıldığı ziyarette, Bükköy Madencilik Turizm A.Ş.'nin kömür üretim tesislerini gezen Kaymakam Ahmet Altıntaş, işletmedeki faaliyetlerle ilgili olarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunduğu yetkililerden bilgi aldı. Kömür üretim sahasında incelemelerde bulunan Kaymakam Ahmet Altıntaş, sohbet ettiği maden işçilerine de çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı