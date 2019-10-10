Maçta yemediği golü oğlundan yedi!

10.10.2019 17:49

Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli file bekçisi Sinan Ören kaleye geçti, oğlu Poyraz Ören şut attı.



TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un kendi sahasında Hacettepespor'la 0-0 berabere kaldığı maçın ardından renkli görüntüler ortaya çıktı. Zonguldak Kömürspor'un tecrübe file bekçisi Sinan Ören oğlu Poyraz Ören'i yeşil sahaya getirdi. Tecrübeli file bekçi Sinan Ören kaleye geçerek oğlu Poyraz'a şut attırdı. Minik Poyraz babası Ören'e gol attıkça sevinçten havalara uçtu. İkilinin renkli görüntüleri ise kırmızı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış aldı. Zonguldak Kömürspor'un tecrübeli file bekçisi Sinan Ören, "Oğlum da benim gibi futbol aşığı İnşallah o da benim gibi ilerde iyi bir futbolcu olacak. Vakit buldukça onu yeşil sahalara getirerek şut çektiriyorum. Ben de kaleye geçiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA