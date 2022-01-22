Maçta pankartla evlilik teklifi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maçta pankartla evlilik teklifi

Maçta pankartla evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Malatya'da oynanan Süper Lig 23. Hafta Yeni Malatyaspor, Beşiktaş mücadelesinde bir taraftar maç esnasında tribünden pankart açarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor Beşiktaş karşılaşmasının 1. yarısı oynanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

34 yaşındaki Yeni Malatyaspor Murat Keser bir süredir görüştüğü sevgilisi Sevda Karagöz'e (33) tribününden pankart açtırarak evlenme teklifinde bulundu. Tribünde sevgilisiyle birlikte maçı izleyen Sevda Karagöz sevgilisin açtığı pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı. Sevgilisi Murat Keser'in beklenmedik teklifi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Sevda Karagöz kısa süreli yaşadığı şaşkınlık sonrası pankartlı evlilik teklifini kabul etti.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Maçta pankartla evlilik teklifi

Maçta pankartla evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Evlilik, Malatya, Spor, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title