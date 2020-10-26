Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı
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Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı

26.10.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:16
Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamaları sonrası utanmadan bir de Arapça tweet attı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam'a yönelik tepki çeken açıklamalarının ardından Müslüman ülkelerde Fransız mallarına yönelik yapılan boykot çağrıları üzerine sosyal medyadan üç dilde açıklama yaptı. Arapça olarak da tweet atan Macron, sanki tartışmayı kendi başlatmamış gibi utanmadan "Nefret söylemini kabul etmiyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili tepki çeken açıklamalarının ardından Arap ülkelerinde Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine ise Ürdün, Katar ve Kuveyt Fransız ürünlerini raflardan kaldırıp, Fransa'yı turizm acentelerinin seyahat listesinden çıkardı. Boykot çağrısı ve Fransa karşıtı eylemlerin ardından Macron, sosyal medya hesabından Fransızca, İngilizce ve Arapça paylaşımlarda bulundu.

"NEFRET SÖYLEMİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Macron Paylaşımında, "Asla pes etmeyeceğiz. Barış ruhu içinde tüm farklılıklara saygı duyuyoruz. Nefret söylemini kabul etmiyoruz ve mantıklı tartışmaları savunuyoruz. Her zaman insan onurunun ve evrensel değerlerin tarafında olacağız" ifadelerini kullandı.

Macron, İslam'a yönelik açıklamaları sonrası başlatılan boykot üzerine 3 dilde tweet attı

"BOYKOT ÇAĞRILARI DURMALIDIR"

Fransa Dışişleri tarafından yapılan açıklamada ise, yapılan çağrıların temelsiz olduğu iddia edildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan boykot çağrıları temelsizdir ve radikal bir azınlık tarafından ülkemize yönelik kışkırtılan saldırılar gibi bir an önce durmalıdır."

Macron, İslam'a yönelik açıklamaları sonrası başlatılan boykot üzerine 3 dilde tweet attı

BOYKOT YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Fransız Dışişleri'nin 'temelsiz' açıklamasına rağmen, Fransız mallarına yönelik boykot başta sosyal medya olmak üzere büyük ölçüde yayılmış durumda. ?Ürdün, Katar ve Kuveyt'in yanı sıra, Arap dünyasının en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan'da da, Fransız süpermarket zinciri Carrefour'un boykot edilmesi çağrısında bulunan bir hashtag, dünün en çok paylaşım yapılan ikinci konusu olmuştu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, geçtiğimiz günlerde 'İslami radikalizmle mücadele' adı altında bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirmiş, "İslam bugün dünyanın her yerinde krizde" şeklinde tepki çeken bir ifade kullanmıştı. Bu açıklamanın devamında Fransa'da kamu binalarına Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin yansıtılması da kayışı koparan son hamle oldu.

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Haber Yorumları (3)
ADİL: dünyaya kafa tutacağına ekonomiye bak günden güne fakirleşiyoruz araba bile alacak durumuz yok
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GARIBAN: carrefour renault gibi markalar nasıl protesto edilir yapamazsınız o firmalar resemen tekel gibi oldular
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ADEMTÜRK: Ya bizim memlekete ne pislikler oluyor sen önce onlari cöz ondan sonra fransa mi dünya mi onlarlan ugras 9:50 / Euro afferim sana Bas Ök üz
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