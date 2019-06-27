Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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