Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.

Macron, İran konusunda Trump ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Askeri tırmanışı önlemek için her şeyi yapacağım. Bunun için cuma günü G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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