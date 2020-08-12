Maçlar seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı? Maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sporseverler maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak merak ediyor. Peki, maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili olacak mı? Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig öncesi maçların seyircili olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, Süper Lig maçlarında seyirci olacak mı? Maçlar seyircili mi olacak, seyircisiz mi olacak? Maçlar seyircili olacak mı?

SÜPER LİG MAÇLARINDA SEYİRCİ OLACAK MI?

Seyircisiz maçın anlamını yitirdiğini belirten TFF Başkanı, "Başakşehir'in Kopenhag'daki UEFA maçına Sayın Bakan Kasapoğlu ve Başkan Vekilimiz Mehmet Baykan'la gittik. Pandeminin yarattığı ortamda çok sıkıcı ve yorucu kontrollerden geçtik. O maçta da gördüm ki seyircisiz maç anlamını kaybediyor" dedi.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OLACAK, SEYİRCİSİZ Mİ OLACAK?

Seyircili maça henüz hazır olmadıklarını ve bu nedenle tribünlerde taraftar hasretinin süreceğini söyleyen Nihat Özdemir, "Devletle, Sağlık Bakanlığımızla konuşuyoruz. Bilgi verip karar ve önerilerini iletiyorlar. Bir gözümüz de Almanya'da. Onların da eylülde başlayacak ligleri için seyirci kabul etmeye hazır olduğunu görüyorduk. Ama son anda Almanya'da maçların seyircisiz başlayacağı açıklandı. Bu karar, bizi de olumsuz yönde etkiledi. Çok sıkıldım. Açıkçası biz de seyircili maça henüz hazır değiliz. Maalesef hasret sürecek" ifadelerini kullandı.