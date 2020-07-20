Maçlar seyircili olacak mı? 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynayabilmek için çalışma yapılıyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezondaki maçların seyircili olması konusunda yapılan çalışmaları açıkladı. Özdemir "Yüzde 35, yüzde 40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezondaki maçları kısıtlı kapasite ile seyircili oynatmak istediklerini söyledi. Ana hedefin 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek olduğunu da ifade etti.

MAÇLAR SEYİRCİLİ OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni sezondaki maçları kısıtlı kapasite ile seyircili oynatmak istediklerini söyledi. Özdemir açıklamasında, "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmek. Yüzde 35, yüzde 40 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. TFF de bu işe dahildir. Pandemi sürecinden sonra 8 haftalık Süper Lig'de, 6 haftalık 1. Lig'de oynanan maçlar kalbimizdeydi. İki takım da sadece olay çıktı. İnşallah sona erdireceğiz. 2020/21'i düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız.

"BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİZ"

Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetiz ile görüşeceğiz. Son kararı biz vereceğiz.