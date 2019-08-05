Maçlar: FC Barcelona 2-1 Arsenal
FC Barcelona'nın Gamper Trophy'de Arsenal'e karşı kazandığı 2-1 galibiyet gollerini izleyin. Aubameyang daha önce 'Gunners' için gol atarken, Barça, Uruguaylı grevcinin durma zamanı grevi sayesinde oyunu 2-1 yenmeye devam etti.
FC Barcelona'nın Gamper Trophy'de Arsenal'e karşı kazandığı 2-1 galibiyet gollerini izleyin. Aubameyang daha önce 'Gunners' için gol atarken, Barça, Uruguaylı grevcinin durma zamanı grevi sayesinde oyunu 2-1 yenmeye devam etti.
Kaynak: Dugout
YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri