Maçlar: FC Barcelona 2-1 Arsenal

FC Barcelona'nın Gamper Trophy'de Arsenal'e karşı kazandığı 2-1 galibiyet gollerini izleyin. Aubameyang daha önce 'Gunners' için gol atarken, Barça, Uruguaylı grevcinin durma zamanı grevi sayesinde oyunu 2-1 yenmeye devam etti.

5.08.2019 02:21

FC Barcelona'nın Gamper Trophy'de Arsenal'e karşı kazandığı 2-1 galibiyet gollerini izleyin. Aubameyang daha önce 'Gunners' için gol atarken, Barça, Uruguaylı grevcinin durma zamanı grevi sayesinde oyunu 2-1 yenmeye devam etti.

Kaynak: Dugout

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