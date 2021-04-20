Maçın Perde Arkası: Getafe 0-0 Real Madrid

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.