Maçın Perde Arkası: Getafe 0-0 Real Madrid
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Maçın Perde Arkası: Getafe 0-0 Real Madrid

Dugout - Haberler | Spor

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.

Maçın Perde Arkası: Getafe 0-0 Real Madrid

Kaynak: Dugout

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