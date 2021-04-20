Maçın Perde Arkası: Getafe 0-0 Real Madrid
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı. Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.
Kaynak: Dugout