Maçın Hikayesi: Santos FC 3-1 Mirassol Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik.

Paulista Serie A1'de, A grubu lideri Santos FC evinde Mirassol'u ağırladı. Estadio Urbano Caldeira'da oynanan karşılaşmayı Santos, Diego Putica, Yuri Alberto ve Eduardo Sasha'nın ilk yarıda attığı gollerle 3-1 kazandı. Maç öncesi ve sonrası en özel anları Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout